Дело Шабанова: Директор парков Симферополя хотел выплатить потерпевшему 10 тысяч, но тот не взял

Суд продолжает рассматривать скандальное дело директора городских парков Симферополя Александра Шабанова. Его обвиняют в избиении 51-летнего Олега Батищева - замдиректора МУП «Объединение парков культуры и отдыха». Потерпевший утверждает, что Шабанов средь бела дня избил его палкой на окраине Гагаринского парка.

Дело слушается в Железнодорожном районном суде Симферополя. Во вторник, 15 января, состоялось второе заседание.

Первым делом слово дали свидетелю - Алексею Батищеву, сыну пострадавшего, который на момент инцидента работал садовником в Гагаринском парке и как раз косил траву в сотне метров от места происшествия.

- Я видел, что отцу нанесли три удара по туловищу в области живота, - сказал очевидец. – Пока добежал, все кончилось: отец свалил Шабанова с ног и сидел на нем, прижимая его к земле. А тот кричал, что убьет его.

Описал очевидец и орудие избиения: срезанная дубинка 1,5 метра длиной, 10 сантиметров в диаметре.

Ход драки Алексей описать словами не смог. Судья попросил продемонстрировать прямо на дежурном приставе, как обидчик наносил удары дубинкой. Свидетель и сотрудник ФССП устроили "показательное выступление" прямо в зале суда.

Второй свидетель – Дмитрий Ивченко, молодой человек с обритой головой и островком волос на макушке, собранным резинкой в пучок. Парень очень нервничал и толком рассказать ничего не смог, хотя и косил траву рядом с Алексеем Батищевым.

Он запинался и отвечал на вопросы короткими предложениями:

- Не видел. Ее слышал. Не знаю. Не помню. Много времени прошло.

Гражданская жена и сын Олега Батищева пришли на судебное заседание в качестве свидетелей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ирина, гражданская жена Батищева-старшего, рассказала суду о том, как супруг приехал домой избитый и в грязных джинсах:

- Он часто приходил нервный с работы, какие-то рабочие моменты с Шабановым не ладились, но до такого дело впервые дошло.

Женщина также заявила, что обвиняемый предлагал деньги:

- Шабанов присылал по почте 10 тысяч рублей, но мы не приняли.

- Почему? - поинтересовался судья.

- Назначение платежа не понятно.

Шабанов подтвердил, что действительно отправлял перевод и на квитанции указал, что это возмещение морального вреда.

Решение по делу Шабанова пока не принято. Огласят ли приговор на следующем заседании, тоже не понятно.

Защитник директора парка Жан Запрута надеется на относительно мягкий приговор.

- Есть противоречия в свидетельских показаниях. На мой взгляд, Александр Батищев не видел конфликт, он пришел к его завершению, как и его товарищ, - заявил адвокат. - Соответственно, возможна переквалификация уголовного состава.

Сейчас, напомним, Шабанову предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. 3 ч.2 ст. 111 УК РФ). Если директора парков признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Олег Батищев считает, что его обидчик заслуживает серьеного наказание.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Олег Батищев не хочет пересмотра дела:

- Надо Шабанова лишить свободы минимум на три года. Таких людей нужно серьезно наказывать.

Пострадавший также хочет взыскать с Шабанова через суд один миллион рублей за моральный ущерб и более 71 тысячи рублей в качестве возмещения средств, потраченных на лекарства и адвоката.

Как сообщалось, Александра Шабанова задержали в июне 2018 года. Олег Батищев утверждает, что директор городских парков Симферополя сильно избил его палкой, из-за полученных травм мужчине удалили селезенку. Суда директор горпарков ждал под домашним арестом, хотя защита пострадавшего требовала отправить его в СИЗО.

Сначала адвокаты потерпевшего Олега Батищева запросили аж 12 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба, но потом снизили сумму.

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