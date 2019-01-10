Дело Шабанова: Потерпевший снизил сумму иска с 12 миллионов до одного

В Железнодорожном районном суде Симферополя 10 января состоялось первое судебное заседание по нашумевшему делу в отношении директора городских парков Александра Шабанова.

Дело рассматривают в Железнодорожном райсуде Симферополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Молодой, перспективный руководитель, который ранее часто мелькал в СМИ, оказался на скамье подсудимых по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений 51-летнему Олегу Батищеву, заместителю директора МУП «Объединение парков культуры и отдыха».

Задержали Александра Шабанова в июне 2018 года. Олег Батищев утверждает, что директор городских парков Симферополя сильно избил его палкой, из-за полученных травм мужчине удалили селезенку.

Дело квалифицировали по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. 3 ч.2 ст. 111 УК РФ). Если Шабанова признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суда директор горпарков ждал под домашним арестом, хотя защита пострадавшего требовала отправить его в СИЗО.

Сначала адвокаты потерпевшего Олега Батищева запросили аж 12 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Во время заседания объявили об изменении суммы финансовых претензий.

- Уменьшаем сумму морального вреда до 1 миллиона рублей. И вносим иск на возмещение средств, потраченных на медикаменты и медицинские консультации – всего 71 144 рубля. Есть все чеки и оригиналы документов, - сказал адвокат.

- Зачем высокие планки, которые не будут удовлетворены? – позднее прокомментировал такое решение сам потерпевший Олег Батищев. - Мы реально воспринимаем ситуацию и снизили иск до одного миллиона. В сумму же материального возмещения (71 144 рублей) входит стоимость медицинских препаратов, те же бахилы, халаты и вдобавок издержки на адвоката.

Когда дали слово обвиняемому, то Александр Шабанов заявил, что частично признает свою вину. Правда, с какой именно частью обвинения он не согласен, директор городских парков не уточнил.

Сын Батищева Алексей ранее заявлял, что Шабанов и его отец часто спорили из-за работы. Шабанов руководил Гагаринским парком, а Олег Батищев – предприятием, в чьем ведении находились государственные аттракционы, расположенные в зоне отдыха. По словам Батищева-младшего, в день происшествия между ними снова разгорелся конфликт. Сын пострадавшего в то время работал садовником в Гагаринском парке и стал свидетелем драки.

- Я не знаю, откуда Шабанов взял дубину. Но думаю, что она была приготовлена заранее, потому что они целенаправленно шли в это место. Здесь обычно безлюдно. Я косил траву, увидел, что происходит, бежал, чтобы помочь, но не успел, - заявил ранее Алексей Батищев в интервью «Комсомольской правде – Крым».

В свою очередь коллеги Александра Шабанова из горадминистрации были крайне удивлены известиям о его задержании.

- Когда появились первые сообщения об избиении в соцсетях, мы даже не поверили, подумали, фейк какой-то и провокация, - говорят в администрации. - Очень спокойный, адекватный человек - таким мы его всегда видели.

СПРАВКА КП

Александр Шабанов родился 2 февраля 1983 года в Симферополе. Закончил Таврический экологический институт по специальности «экология и охрана окружающей среды». В течение двух лет работал в институте гидротехники и мелиорации в должности специалиста отдела водоочистки и водопотребления, с 2010 по 2011 год занимал должность директора дендропарка в Евпатории. С мая 2011 года возглавил Детский парк. Затем городские власти постепенно передавали в его ведение другие зеленые зоны – парк имени Шевченко, Екатерининский сквер, а также самый большой парк крымской столицы - Гагаринский.

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