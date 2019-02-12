2019-02-12T14:21:52+03:00
Происшествия

В московских больницах остаются еще двое пострадавших при взрыве в Керченском колледже

Их состояние удовлетворительное
Александра КОРШУНОВА
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В больницах Москвы остаются еще двое пострадавших при взрыве в Керченском политехническом колледже.

- Их состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе министрества здравоохранения Крыма.

А еще четверых пострадавших уже выписали из больниц российской столицы, сейчас они проходят реабилитацию.

Напомним, в Крыму полностью выплатили материальную помощь всем пострадавшим в Керченском политехническом колледже. Средства направлены из резервного фонда правительства РФ, Совмина Крыма и «за счет безвозмездных поступлений».

Трагедия произошла 17 октября 2018 года, тогда студент Владислав Росляков взорвал здание и расстрелял учащихся и преподавателей.

Кстати, 8 февраля уволилась директор колледжа, в котором произошел взрыв и стрельба. Ольга Гребенникова написала заявление по собственному желанию. Новую кандидатуру на эту должность выберут по конкурсу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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