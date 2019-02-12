В московских больницах остаются еще двое пострадавших при взрыве в Керченском колледже
В больницах Москвы остаются еще двое пострадавших при взрыве в Керченском политехническом колледже.
- Их состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе министрества здравоохранения Крыма.
А еще четверых пострадавших уже выписали из больниц российской столицы, сейчас они проходят реабилитацию.
Напомним, в Крыму полностью выплатили материальную помощь всем пострадавшим в Керченском политехническом колледже. Средства направлены из резервного фонда правительства РФ, Совмина Крыма и «за счет безвозмездных поступлений».
Трагедия произошла 17 октября 2018 года, тогда студент Владислав Росляков взорвал здание и расстрелял учащихся и преподавателей.
Кстати, 8 февраля уволилась директор колледжа, в котором произошел взрыв и стрельба. Ольга Гребенникова написала заявление по собственному желанию. Новую кандидатуру на эту должность выберут по конкурсу.
ИСТОЧНИК KP.RU