По просьбе водителей на трассе «Таврида» установят новые дорожные знаки
В Крыму на федеральной трассе «Таврида» по просьбе водителей установят дополнительные дорожные знаки.
Напомним, в последние дни 2018 года строители открыли рабочее движение по двум полосам дороги. Некоторые водители после первой поездки начали жаловались на нехватку указателей и дорожных знаков.
- Просьбы и пожелания, в том числе касающиеся обновления дорожной разметки или установки дополнительных знаков, отправляйте на эл почту: vadrk@zaovad.com и в службу автодорог Крыма sad@sadrk.ru, - сообщил пресс-секретарь генерального подрядчика строительства АО «ВАД» Григорий Назаров.
Он уточнил, что после обращений автомобилистов уже заменили знак перед Белогорском, который был плохо заметен.
Окончательно дорогу введут в эксплуатацию в конце 2020 года. Тогда по ней можно будет ездить со скоростью 90 км в час, сейчас разрешено движение со скоростью 60 км в час.
Кстати, 7 важных вопросов о трассе «Таврида».
ИСТОЧНИК KP.RU
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