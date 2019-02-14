2019-02-14T08:38:43+03:00
Общество

По просьбе водителей на трассе «Таврида» установят новые дорожные знаки

В конце 2020 года по трассе можно будет ездить со скоростью 90 км в час, сейчас - 60 км в час
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Перед открытием четырехполосного движения по трассе, рабочие нанесут нестирающуюся термопластиковую разметку.Перед открытием четырехполосного движения по трассе, рабочие нанесут нестирающуюся термопластиковую разметку.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму на федеральной трассе «Таврида» по просьбе водителей установят дополнительные дорожные знаки.

Напомним, в последние дни 2018 года строители открыли рабочее движение по двум полосам дороги. Некоторые водители после первой поездки начали жаловались на нехватку указателей и дорожных знаков.

- Просьбы и пожелания, в том числе касающиеся обновления дорожной разметки или установки дополнительных знаков, отправляйте на эл почту: vadrk@zaovad.com и в службу автодорог Крыма sad@sadrk.ru, - сообщил пресс-секретарь генерального подрядчика строительства АО «ВАД» Григорий Назаров.

Он уточнил, что после обращений автомобилистов уже заменили знак перед Белогорском, который был плохо заметен.

Окончательно дорогу введут в эксплуатацию в конце 2020 года. Тогда по ней можно будет ездить со скоростью 90 км в час, сейчас разрешено движение со скоростью 60 км в час.

Кстати, 7 важных вопросов о трассе «Таврида».

ИСТОЧНИК KP.RU

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