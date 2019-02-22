На лето открыли продажу еще по 5 направлениям в Крым

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-22T10:36:58+03:00

Аэропорт "Симферополь" перейдет на весенне-летнее расписание полетов с 31 марта. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Аэропорт «Симферополь» будет принимать рейсы из Калуги, Воронежа, Пензы, Липецка и Тамбова

Изменить размер текста: A A

С 1 июня в расписание аэропорта «Симферополь» появятся новые направления. Авиакомпания «Руслайн» открыла продажи на рейсы в Крым по 5 направлениям

Аэропорт будет принимать туристов из Калуги, Воронежа, Пензы, Липецка и Тамбова.

- В Тамбов самолеты будут летать по субботам и вторникам, в Пензу и Воронеж – по субботам, в Калугу и Липецк – по воскресеньям и средам, - уточнили в аэропорту.

Напомним, аэропорт "Симферополь" перейдет на весенне-летнее расписание полетов с 31 марта 2019 года.

Летом из Крыма будут летать самолеты в Чебоксары, Мурманск и Сыктывкар. Авиакомпания «Нордавиа» открыла продажи по 10 направлениям.

Кстати, на майские праздники туристов заманивают в Крым низкими ценами. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU