На лето открыли продажу еще по 5 направлениям в Крым
С 1 июня в расписание аэропорта «Симферополь» появятся новые направления. Авиакомпания «Руслайн» открыла продажи на рейсы в Крым по 5 направлениям
Аэропорт будет принимать туристов из Калуги, Воронежа, Пензы, Липецка и Тамбова.
- В Тамбов самолеты будут летать по субботам и вторникам, в Пензу и Воронеж – по субботам, в Калугу и Липецк – по воскресеньям и средам, - уточнили в аэропорту.
Напомним, аэропорт "Симферополь" перейдет на весенне-летнее расписание полетов с 31 марта 2019 года.
Летом из Крыма будут летать самолеты в Чебоксары, Мурманск и Сыктывкар. Авиакомпания «Нордавиа» открыла продажи по 10 направлениям.
Кстати, на майские праздники туристов заманивают в Крым низкими ценами. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU