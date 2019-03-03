В Крыму машины на Ай-Петри попали в снежные заносы
Крымский полуостров захватила непогода: сильный ветер, снег и прочие проявления дурного нрава природной стихии. Несмотря, на то, что гористую часть полуострова изрядно завалило снегом, находятся смельчаки, которые отправляются в рискованные походы.
Людей манят красивые виды и возможность заняться зимними видами спорта.
Крым: зимняя дорога на Ай-Петри вызывает восхищение.Горы манят людей красивыми пейзажами, но там можно попасть в беду. Видео: Тарас Грабко! другой источник
- Вчера в 1925, оперативному дежурному поступила информация о том, что на плато Ай-Петри, двигаясь из Бахчисарая, в снежном перемете застрял автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport», в котором находится семья из четырех человек, в том числе 2 несовершеннолетних ребенка, 4-х и 13-ти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РК.
На место ЧП тут же отправились сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»: три человека и одна машина.
Иномарку вытащили из снежной ловушки с помощью лопат, лебедки и буксировочного троса.
Автомобиль успешно эвакуировали в безопасное место. В небольшом ЧП нет жертв и пострадавших.
Чуть позже, в 20.40 выяснилось, что снова спасателям нужно ехать на плато Ай-Петри, где застрял автомобиль «Infiniti», в котором находится семья из 3-х человек,
Несмотря на темноту, машину вытащили и спасли людей.
ИСТОЧНИК KP.RU