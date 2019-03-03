В Крыму машины на Ай-Петри попали в снежные заносы

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-03T11:58:32+03:00

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Крымский полуостров захватила непогода: сильный ветер, снег и прочие проявления дурного нрава природной стихии. Несмотря, на то, что гористую часть полуострова изрядно завалило снегом, находятся смельчаки, которые отправляются в рискованные походы.

Людей манят красивые виды и возможность заняться зимними видами спорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/695100" frameborder="0"></iframe> Крым: зимняя дорога на Ай-Петри вызывает восхищение.Горы манят людей красивыми пейзажами, но там можно попасть в беду. Видео: Тарас Грабко! другой источник

- Вчера в 1925, оперативному дежурному поступила информация о том, что на плато Ай-Петри, двигаясь из Бахчисарая, в снежном перемете застрял автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport», в котором находится семья из четырех человек, в том числе 2 несовершеннолетних ребенка, 4-х и 13-ти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РК.

На место ЧП тут же отправились сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»: три человека и одна машина.

Иномарку вытащили из снежной ловушки с помощью лопат, лебедки и буксировочного троса.

Автомобиль успешно эвакуировали в безопасное место. В небольшом ЧП нет жертв и пострадавших.

Чуть позже, в 20.40 выяснилось, что снова спасателям нужно ехать на плато Ай-Петри, где застрял автомобиль «Infiniti», в котором находится семья из 3-х человек,

Несмотря на темноту, машину вытащили и спасли людей.

ИСТОЧНИК KP.RU