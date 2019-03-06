В симферопольском троллейбусе к 8 марта подарят цветы всем пассажиркам

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-06T09:31:28+03:00

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В Симферополе с 7 марта запустят необычный троллейбус в честь Международного женского дня.

- Троллейбус будет украшен плакатами и поздравлениями. Женщин, входящих в салон, работники предприятия встретят поздравлениями и цветами, - рассказали в ГУП РК «Крымтроллейбус».

Праздничный "рогатый" электротранспорт будет ходить от Новоромановки до Свободы через центр крымской столицы.

КСТАТИ

Бесплатным вход 8 марта будет и практически во все музеи Севастополя. У прекрасного пола будет возможность увидеть музей Панораму, Диораму, Малахов курган, а также заповедник "Херсонес Таврический".

СПРАВКА КП

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта. Его празднуют с 1975 года. Изначально это был день солидарности женщин во многих странах за равные права.

ИСТОЧНИК KP.RU