Трое в масках ограбили бензоколонку в Севастополе
В городе-герое Севастополе поймали подозреваемых в разбойном нападении на местную АЗС.
- Трое неизвестных в масках ночью ворвались в здание АЗС и, угрожая операторам оружием, потребовали деньги, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудницам ничего не оставалось, как отдать разбойникам всю выручку. Преступники забрали деньги и убежали. Правда, скрыться от правосудия им не удалось.
В Севастополе ограбили АЗС.Разбойники угрожали женщинам, чтобы забрать деньги. Видео: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.! другой источник
- Подозреваемые установлены и задержаны. Ими оказались 50-летний и ранее судимый 38-летний местные жители, а также 40-летний приезжий, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.
На троицу завели уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Сейчас подозреваемых в нападении на бензоколонку взяли по стражу. Трое мужчин сидят в СИЗО.
В Симферополе недавно было совершено дерзкое нападение на офис кредитования.
ИСТОЧНИК KP.RU