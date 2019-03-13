Трое в масках ограбили бензоколонку в Севастополе

СЕГОДНЯ 18:38 2019-03-13T18:53:28+03:00

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В городе-герое Севастополе поймали подозреваемых в разбойном нападении на местную АЗС.

- Трое неизвестных в масках ночью ворвались в здание АЗС и, угрожая операторам оружием, потребовали деньги, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудницам ничего не оставалось, как отдать разбойникам всю выручку. Преступники забрали деньги и убежали. Правда, скрыться от правосудия им не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/697014" frameborder="0"></iframe> В Севастополе ограбили АЗС.Разбойники угрожали женщинам, чтобы забрать деньги. Видео: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.! другой источник

- Подозреваемые установлены и задержаны. Ими оказались 50-летний и ранее судимый 38-летний местные жители, а также 40-летний приезжий, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

На троицу завели уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Сейчас подозреваемых в нападении на бензоколонку взяли по стражу. Трое мужчин сидят в СИЗО.

В Симферополе недавно было совершено дерзкое нападение на офис кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU