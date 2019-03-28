2019-03-28T08:48:03+03:00
Общество

В Симферополе отдали под вырубку в Гагаринском парке 1190 деревьев

Молодые саженцы планируют купить осенью на деньги меценатов
Галина КОВАЛЕНКО
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В Гагаринском парке идет активная вырубка деревьев.В Гагаринском парке идет активная вырубка деревьев.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе идет активное благоустройство парка имени Гагарина, которое теперь коснулось зеленых насаждений.

- Согласно порубочному билету, продленному от февраля 2018 года, в парке должны будут вырубить 1190 сухих и больных деревьев - тополей, орехов и ив, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе Детского парка Симферополя и отметили, - эта вырубка идет планомерно с февраля 2018г ода.

Все деревья, которые комиссия в мэрии Симферополя, занесла в порубочный билет, должны спилить до конца этой весны.

И обрезка, которую так критикуют общественники, не что иное, как постепенная срубка крупных растений, которые нельзя свалить на землю одним махом, чтобы не нанести вред тому, что находится рядом.

- Список пород, которые будут высажены взамен, утвердит администрация, - подчеркнули в пресс-службе Детского парка, - и городские меценаты помогут купить уже большие деревья для посадки, которая, как правило, идет осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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