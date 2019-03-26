"Опять уродство": Симферопольцы возмущены обрезкой деревьев в Гагаринском парке

Белые лебеди на пруду, шустрые уточки на зеркальной водной глади, уютные аллеи - вся эта прелесть делает Гагаринский парк в Симферополе любимейшим местом отдыха для взрослых и детей.

Горожане приходят отдыхать с детьми и домашними питомцами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

НАПАСТИ ЗАЧАСТИЛИ В ПАРК

В Симферополе парк имени Гагарина любимое место отдыха для детей и взрослых.Пруды с водоплавающими и красивые виды - это визитная карточка столицы РК.

Тишь да гладь - божья благодать. Правда, сказочная идиллия последнее время нарушается не совсем позитивными событиями, то инцидент произойдет и руководитель парка сядет на скамью подсудимых, то вдруг начнется заболачивание земли и возникают опасения, что зона отдыха превратится в сплошную трясину.

К весне вроде все утряслось: судебный процесс прошел, болото, вроде как, исчезло. Гагаринский парк зажил привычной жизнью: пенсионерки с собачками, молодые мамочки с детьми, пацанята на велосипедах и влюбленные парочки, ищущие укромные уголки.

- Вжи-и-и-и-и, вжик! – под занавес марта в парк пришли люди с бензопилой.

Беспорядок начинается прямо у центрального входа.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

И теперь мало того, что на главном входе всех посетителей встречают огромные неопрятные мешки то ли с плиткой, то ли с камнями, так еще в самом сердце парка, вдоль канала из озера в парке в Малый Салгир появились кучи веток и пеньков.

Не очень приятно гулять среди пеньков и обрубков.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Шустрые работники опиливают ивы, превращая симпатичные деревья в жалкие огрызки, но на этом их трудолюбие истощается - мусор после обрезки не вывозится по нескольку дней.

"ВРЕДИТЕЛЬСТВО КАКОЕ-ТО!"

Горожане проходят мимо чертыхаются, выражают свое неудовольствие устно, делятся своим мнением в соцсетях.

- Опять уродство. Редкая пакость городу. Заберите у них пилы кто-нибудь, они опасны!

- А кто новый директор парка? Он контролирует квалификацию рабочих, которые это делают? Он вообще там? Под его контролем работы?

- Вредительство какое-то! Под чьим это ведомством?

На ивы без слез не взглянешь.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Заберите у них пилы кто-нибудь, они опасны! Судя по «обрезке» - маньяки!

- Такое впечатление, что у нас в Симферополе завелось стадо бобров или бригада лесорубов!

- Не пойму, зачем это уродство в виде столбов. Ну, или убирайте, или заменяйте, но зачем аллея столбов?

- Добиться фамилии ответственного не представляется возможным. На всех контактных телефонах администрации, доступных населению, самоотверженно молчат и своих не сдают. Делают вид, что непобедимы.

- Героя стоит знать в лицо. Благодаря этому человеку деревья в нашем городе приобретают удивительные формы, а общая картина города обретает глубокий философский смысл.

ИЩЕМ ВИНОВНИКА ПЕРЕПОЛОХА

Действительно, своих героев Симферополь должен знать в лицо.

"Комсомольская правда - Крым" звонит в городскую мэрию и получает ответ:

- Вам нужно обратиться в МБУ "Город".

- Мы здесь не причем, - заявляет руководитель предприятия Николай Коновалов. - Это все не мы, а МБУ "Детский парк".

В парке пытаются нас отфутболить:

- Все вопросы к городской администрации.

- Мы там уже были, сказали, что вы в курсе, - ставим в курс дела.

Круг замкнулся, но вместо объяснений получаем заверения от сотрудницы Детского парка, что как только она сможет связаться с директором Антоном Якулевичем, то будет нам ответ.

Выражаем недоумение, что такой простой рядовой вопрос приводит в замешательство, тех, кто отвечает за все парки Симферополя и ждем-с.

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