2019-04-03T18:27:02+03:00
Общество

Продюсер из Крыма помогает актеру Дольфу Лундгрену встретиться с Владимиром Путиным

«Универсальный солдат» хочет вместе с президентом пройти в рядах «Бессмертного полка»
Галина КОВАЛЕНКО
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Дольф Лундгрен мечтает 9 Мая отметить в России.Дольф Лундгрен мечтает 9 Мая отметить в России.Фото: Рамиль Галиев
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Знаменитый актер Дольф Лундгрен планирует прилететь 9 Мая в Москву, чтобы пообщаться с президентом России и отпраздновать День Победы.

- Дольф Лундгрен попросил организовать ему встречу с Владимиром Путиным. Он хочет вместе с президентом России, актером Василием Лановым и простыми россиянами пройтись по Красной площади, улице Тверской в рядах «Бессмертного полка». Дольф будет нести фотографию своего деда, погибшего во Второй мировой войне. Его предок воевал в войсках наших союзников - англичан, - рассказал «КП-Крым» рассказал генеральный продюсер кинокомпании «Грифон фильм» и продюсерского центра «Крымский Мост» Александр Беланов и отметил, что сейчас компания вплотную занята решение всех этих вопросов.

Планируется, что голливудская звезда побывает и на Крымском полуострове, но уже чуть позже: Дольф Лундгрен будет играть роль начальника Керченского гестапо в трилогии «Приговоренные к подвигу», посвященной Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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