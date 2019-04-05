На жителя Крыма за хранение 9 патронов завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-05T09:29:13+03:00

Ему грозит лишение свободы до 4 лет

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В Красноперекопске сотрудники полиции задержали мужчину, хранившего боеприпасы к нарезному оружию.

- В ходе осмотра дачи 40-летнего местного жителя обнаружены и изъяты девять предметов, которые являются 7,62-мм патронами образца 1943 года, изготовленными промышленным способом, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Крымчанин объяснил, что патроны он нашел в мусорном контейнере возле продуктового магазина. Достал из контейнера и принес к себе домой.

Сейчас возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

По ч.1 ст.222 Уголовного кодекса РФ подозреваемому грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом.

В Первомайском районе также заведено уголовное дело на мужчину, хранившего дома боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU