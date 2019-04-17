2019-04-17T10:29:30+03:00
Происшествия

Жителя Севастополя избили и ограбили возле бара

Нападавшей отобранный телефон подарил своей подружке
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемого задержали по горячим следам. Фото: архив "КП"Подозреваемого задержали по горячим следам. Фото: архив "КП"
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В Севастополе задержали подозреваемого в грабеже посетителя бара.

В горбольницу привезли 34-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой и ранением лица, который объяснил, что на него напал незнакомец.

- Подозреваемым оказался 22-летний злоумышленник, ранее судимый за разбой, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Инцидент произошел около бара поздно ночью. Потерпевший, пребывая в алкогольном опьянении, вышел из заведения на улицу.

Здесь на него и напал подозреваемый: нанес ему телесные повреждения, отобрал мобильный телефон и убежал.

Свой «трофей» он подарил знакомой. Сотрудники полиции изъяли сотовый телефон и вернули владельцу.

На подозреваемого завели уголовное дело за грабеж. По ч. 2 ст. 161 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

В питейных заведениях Севастополя, к сожалению, случаются ЧП: в феврале в одном из баров-караоке зарезали 34-летнего мужчину, осталось двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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