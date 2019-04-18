На одной из центральных улиц Симферополя 19 апреля ограничат движение автомобилей
В пятницу, 19 апреля, в Симферополе пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России.
Как сообщили в пресс-службе крымской столицы, возложение цветов у Долгоруковского обелиска пройдет в 9.30.
А в 10.30 такая же церемония пройдет в Екатерининском саду.
- На время проведения мероприятий будет ограничено движение автотранспорта по левой полосе ул. Жуковского и по ул. Долгоруковской (в районе Долгоруковского обелиска), территория вокруг обелиска также будет освобождена от припаркованных автомобилей, - добавили в пресс-службе.
Кстати, 18 апреля будет ограничено движение транспорта на некоторых лиц Севастополя из-за проведения акции "Поезд Победы".
СПРАВКА «КП»
19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года, императрица Екатерина II подписала исторический документ - Манифест о присоединении Крымского полуострова "под державу Российскую".
ИСТОЧНИК KP.RU