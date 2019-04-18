На одной из центральных улиц Симферополя 19 апреля ограничат движение автомобилей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-18T11:33:46+03:00

В столице отметят День издания манифеста Екатерины II

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В пятницу, 19 апреля, в Симферополе пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России.

Как сообщили в пресс-службе крымской столицы, возложение цветов у Долгоруковского обелиска пройдет в 9.30.

А в 10.30 такая же церемония пройдет в Екатерининском саду.

- На время проведения мероприятий будет ограничено движение автотранспорта по левой полосе ул. Жуковского и по ул. Долгоруковской (в районе Долгоруковского обелиска), территория вокруг обелиска также будет освобождена от припаркованных автомобилей, - добавили в пресс-службе.

Кстати, 18 апреля будет ограничено движение транспорта на некоторых лиц Севастополя из-за проведения акции "Поезд Победы".

СПРАВКА «КП»

19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года, императрица Екатерина II подписала исторический документ - Манифест о присоединении Крымского полуострова "под державу Российскую".

ИСТОЧНИК KP.RU