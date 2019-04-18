Задержанного на крымской границе экстремиста взяли под арест

18 Апр 22:54 2019-04-18T22:56:06+03:00

Симферопольца обвиняют в участии в деятельности террористической организации

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Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 мая предполагаемого сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержанного накануне.

Как сообщалось, жителя микрорайона Каменка Симферопольского района пограничники и сотрудники ФСБ задержали в пункте пропуска "Армянск" при пересечении российско-украинской границы.

Мужчине предъявили обвинение по статье "участие в деятельности террористической организации" (ч.2 ст.205.5 УК РФ). В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, силовики в конце марта провели обыски в Симферополе и Симферопольском районе по местам жительства предполагаемых сторонников . В результате 23 человека задержаны и отправились под арест по решению суда.

В ОБСЕ внезапно потребовали освободить арестованных, даже попытались выдать их за так называемых "гражданских журналистов". Спикер МИД РФ Мария Захарова раскритиковала это заявление и призвала международное сообщество не поддерживать терроризм.

СПРАВКА "КП"

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" - международная террористическая организация, выступают за создание халифата - исламского государства. Их идеология предполагает унижение немусульманского населения, что противоречит основам демократии. Поэтому организация запрещена в России, Германии, США и многих других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU