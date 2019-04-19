2019-04-19T16:52:35+03:00
Происшествия

Появилось видео, как в Севастополе достают машины после обвала стоянки

В зоне ЧП оказалось с десяток автомобилей
Галина КОВАЛЕНКО
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Подпорная стена рухнула вместе с автомобилями. Фото: МЧС России по г. СевастополюПодпорная стена рухнула вместе с автомобилями. Фото: МЧС России по г. Севастополю
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В Севастополе, 19 апреля, утром рухнула подпорная стену, возле дома на проспекте Победы, 2Б.

В зону обвала попала стоянка, где были припаркованы легковые автомобили. Вниз сползли 4 машины, а еще 5 оказались под угрозой падения.

К месту происшествия немедленно выехали подразделения чрезвычайного ведомства.

- По прибытию крана манипулятора Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, был осуществлен подъем автомобилей из зоны обрушения, - сообщает пресс-служба МЧС России по г. Севастополю.

Севастополь: Как спасали машины после ЧП на проспекте Победы 2Б.19 апреля, в Севастополе рухнула подпорная стена, на которой располагалась автостоянка. Видео: МЧС России по г. Севастополю! другой источник

Всего в операции по ликвидации последствий ЧП участвовали 31 человек и 10 единиц техники.

Слава богу, все обошлось без жертв: по рассказам очевидцев хозяин одной из иномарок, которая упала вниз, успел покинуть салон своего автомобиля, до того, как произошло обвал подпорной стены и стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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