Появилось видео, как в Севастополе достают машины после обвала стоянки

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-19T16:52:35+03:00

Подпорная стена рухнула вместе с автомобилями. Фото: МЧС России по г. Севастополю

Изменить размер текста: A A

В Севастополе, 19 апреля, утром рухнула подпорная стену, возле дома на проспекте Победы, 2Б.

В зону обвала попала стоянка, где были припаркованы легковые автомобили. Вниз сползли 4 машины, а еще 5 оказались под угрозой падения.

К месту происшествия немедленно выехали подразделения чрезвычайного ведомства.

- По прибытию крана манипулятора Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, был осуществлен подъем автомобилей из зоны обрушения, - сообщает пресс-служба МЧС России по г. Севастополю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/704229" frameborder="0"></iframe> Севастополь: Как спасали машины после ЧП на проспекте Победы 2Б.19 апреля, в Севастополе рухнула подпорная стена, на которой располагалась автостоянка. Видео: МЧС России по г. Севастополю! другой источник

Всего в операции по ликвидации последствий ЧП участвовали 31 человек и 10 единиц техники.

Слава богу, все обошлось без жертв: по рассказам очевидцев хозяин одной из иномарок, которая упала вниз, успел покинуть салон своего автомобиля, до того, как произошло обвал подпорной стены и стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU