Появилось видео, как в Севастополе достают машины после обвала стоянки
В Севастополе, 19 апреля, утром рухнула подпорная стену, возле дома на проспекте Победы, 2Б.
В зону обвала попала стоянка, где были припаркованы легковые автомобили. Вниз сползли 4 машины, а еще 5 оказались под угрозой падения.
К месту происшествия немедленно выехали подразделения чрезвычайного ведомства.
- По прибытию крана манипулятора Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, был осуществлен подъем автомобилей из зоны обрушения, - сообщает пресс-служба МЧС России по г. Севастополю.
Севастополь: Как спасали машины после ЧП на проспекте Победы 2Б.19 апреля, в Севастополе рухнула подпорная стена, на которой располагалась автостоянка. Видео: МЧС России по г. Севастополю! другой источник
Всего в операции по ликвидации последствий ЧП участвовали 31 человек и 10 единиц техники.
Слава богу, все обошлось без жертв: по рассказам очевидцев хозяин одной из иномарок, которая упала вниз, успел покинуть салон своего автомобиля, до того, как произошло обвал подпорной стены и стоянки.
ИСТОЧНИК KP.RU