В Севастополе рухнула стоянка с 4 машинами

В Севастополе 19 апреля утром случилось ЧП: рухнула подпорная стена на проспекте Победы 2Б.

При обвале пострадало 4 авто. Фото: Степан Баранов

- Обвал подпорной стены произошел около восьми утра по адресу проспект Победы дом «Б» - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в информационном отделе МЧС России по городу Севастополю. - Жертв и пострадавших среди людей нет. Пострадали четыре легковых машины, которые упали вниз. Еще пять автомобиль удалось спасти - их наши сотрудники оттащили подальше от места обвала.

Специалисты объяснили, что подпорная стена, на которой расположена автомобильная стоянка, находится в аварийном состоянии уже довольно длительное время, еще со времен Украины.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что оползневые зоны - это проблема всего Севастополя. Например, на мысе Толстый из-за ожившего оползня в прибрежную зону Черного моря упало строение.

Машина стояли на подпорной стене. Фото: Степан Баранов

- Гулял с собакой, проходил между домами «2» и «6» и услышал грохот, похожий на взрыв: подбежал к месту происшествия. Увидел эту жесть и вызвал МЧС. Очень жалко машинки, слава Богу, никого не было в Опеле Мока, - рассказал очевидец обвала.

Степан Баранов, который тоже был на месте ЧП сообщил "КП-Крым". – Вниз ушло несколько машин. А вот «Лексус 4» просто сел брюхо. Хорошо, что водитель выскочить успел: он завел машину, а через две минуты - бац!

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Анатолий : - Когда утро начинается не с кофе.

Алексей: - Выходишь такой утром машинку прогреть, а тут такое... жестяк!

Валерий: - Прикинь, если прогреваешь, сидишь в самой машине, куришь, радио слушаешь и тут такое...

Дядя Федор: - Никто от такого не застрахован!

Тимур Умеров: - Я бы на месте владельцев потихоньку начал бы квартиру в этом доме продавать...

Юлия Сергеевна: - Тимур, в этом доме очень много квартир продается, видно неспроста, все Авито усыпано этим адресом.

Александр Бессонов: - Я с этого района и знаю, что там дом построен на глинистых почвах, под которыми текут грунтовые воды (кстати, на фото видны желтые глинистые валуны). В 1980-х запретили вообще что-либо строить на этом месте, оно всегда считалось опасным.

Александр Долженко: - Вы, слышали про расчеты нагрузок, проверки состояния конструкций? Это обязанности города, как и приемки работ у подрядчиков с проверкой соответствия.

Антон Говор: - Александр, дом строился при Украине, какие проверки. Спасибо на том, что до скалы докопались и фундамент на ней поставили. А насыпь они утрамбовали и сделали стоянку.

Юрок Захар: - Да-да! Такой дом и напротив проспект Победы 33. Говорят, ползет потихоньку.

Влад: - Новый дом стоит в котловане, который выкопан в старом грунте. И уровень дома ниже, чем площадка, которая насыпная и держалась частично за счёт опорной стены. А дом "в сторону которого грунт ползет" вообще может быть самым спокойным в этой ситуации, поскольку он стоит на ровной местности и в его сторону ничего не ползет (Опель Мокка не докатился).

Артем Косоуров: - Я так и подумал, "качественная" украинская стройка.

Алексей Александров: - Лексусу, ну очень повезло, качественные машины с обрывов не падают!

Сергей Кузнецов: - Алексей, рано радоваться. У него еще есть шанс, как между прочим, и у других.

Даша Кучер: - Как хорошо, что вечером переставила машину!

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