2019-04-20T11:56:35+03:00
Общество

В Севастополе восстановили электроснабжение дома рядом с которым произошел обвал подпорной стены

Все обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия
Александра КОРШУНОВА
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К счастью, никто из жителей и владельцев автомобилей не пострадал. Фото: пресс-служба правительства СевастополяК счастью, никто из жителей и владельцев автомобилей не пострадал. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе удалось восстановить электроснабжение дома на проспекте Победы, в районе которого 19 апреля произошло обрушение подпорной стены. В результате ЧП пострадали несколько машин, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Как рассказала заместитель директора Департамента городского хозяйства Оксана Глухих, для безопасности жителей во дворе установлено ограждение», - отметила Глухих.

- Комплексное обследование состояния дома продолжится, а лифты временно отключены до выяснения всех обстоятельств произошедшего, - добавила замдиректора.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняет межведомственная комиссия, которую создал губернатор города Дмитрий Овсянников.

Все последствия ЧП уже ликвидированы экстренными службами. Машины из обвала доставали с помощью крана манипулятора Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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