В Севастополе восстановили электроснабжение дома рядом с которым произошел обвал подпорной стены
В Севастополе удалось восстановить электроснабжение дома на проспекте Победы, в районе которого 19 апреля произошло обрушение подпорной стены. В результате ЧП пострадали несколько машин, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
Как рассказала заместитель директора Департамента городского хозяйства Оксана Глухих, для безопасности жителей во дворе установлено ограждение», - отметила Глухих.
- Комплексное обследование состояния дома продолжится, а лифты временно отключены до выяснения всех обстоятельств произошедшего, - добавила замдиректора.
Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняет межведомственная комиссия, которую создал губернатор города Дмитрий Овсянников.
Все последствия ЧП уже ликвидированы экстренными службами. Машины из обвала доставали с помощью крана манипулятора Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Севастополе»