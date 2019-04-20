Крым планирует увеличить грузооборот с Сирией

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-20T19:00:50+03:00

Первый корабль из Крыма в Сирию уже отправлен Фото: Виталий ПАРУБОВ

К концу года он должен составить 150 тысяч тонн в обе стороны

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К концу 2019 года Крым хочет увеличить грузооборот с Сирией. Планируется, что он будет составлять примерно 150 тонн груза в обе стороны. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что первый корабль с грузом 2,5 тысячи тонн ячменя уже отправлен в Сирию.

Также Аксенов добавил, что республика готова принять сирийскую молодежь для обучения в местных вузах.

- Также прорабатывается вопрос организации оздоровления детей из Сирии в медицинских и курортных учреждениях Крыма, - добавил глава.

Напомним, по итогам проведения юбилейного Ялтинского экономического международного форума удалось подписать более 100 соглашений на сумму 215 миллиардов рублей.

Кстати, в форуме приняли участие более 4,5 тысяч человек, из которых более 800 - представители 89 стран мира

ИСТОЧНИК KP.RU