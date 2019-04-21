Погода в Крыму на 21 апреля: без осадков и тепло до +13
21 апреля, в Крыму потихоньку начинает восстанавливаться более-менее комфортная погода. Сегодня нет дождя, а это уже большой плюс.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. , - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС". - Температура воздуха днем +10…+12°.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
Сегодня еще можно насладиться звездопадом Лириды, правда если небо к вечеру не затянется облаками.
ИСТОЧНИК KP.RU