2019-04-21T08:26:28+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 апреля: без осадков и тепло до +13

На полуострове прохладно и сухо
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Симферополе днем до+12°.В Симферополе днем до+12°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

21 апреля, в Крыму потихоньку начинает восстанавливаться более-менее комфортная погода. Сегодня нет дождя, а это уже большой плюс.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. , - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС". - Температура воздуха днем +10…+12°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

Сегодня еще можно насладиться звездопадом Лириды, правда если небо к вечеру не затянется облаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крым планирует увеличить грузооборот с Сирией
На ЯМЭФ подписали больше 100 соглашений на 215 миллиардов рублей
Синоптики прогнозируют 21 апреля заморозки в Симферополе
Ангарский перевал в Крыму засыпало снегом
В Севастополе восстановили электроснабжение дома рядом с которым произошел обвал подпорной стены
Аксенов: Объем строительства жилья в Крыму в ближайшие годы вырастет в 4 раза
В Крыму 20 апреля ожидается дождь со снегом и до +14 градусов тепла
В детском центре «Артек» 22 апреля пройдет многочасовой экологический марафон
В Евпатории построят спорткомплекс за 130 миллионов рублей
Дождь со снегом: В Крыму на 20 апреля объявили штормовое предупреждение
Появилось видео, как в Севастополе достают машины после обвала стоянки
Зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо
Объем инвестиций в Крым вырос за пять лет в 19 раз
Жительнице Симферополя кредитный кооператив вернет 200 тысяч рублей
В Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии
В Крыму появится завод по производству кофе
Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым