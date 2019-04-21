2019-04-21T19:44:32+03:00
Общество

В Симферополе 22 апреля частично отключат свет на 4 улицах

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Весь день нельзя будет пользоваться электроприборами.Весь день нельзя будет пользоваться электроприборами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 22 апреля, в столице Республики Крым на четырех улицах возникнут временные проблемы с электроснабжением.

«Крымэнерго» сообщает, что отключение энергии связаны с плановым ремонтом электрооборудования. По плану сотрудники компании прекратят подачу света в 8 утра, а к пяти вечера все встанет на круги своя: заработают стиралки, зажужжат дрели и снова начнут нагреваться утюги. Так же можно будет использовать различные электрокамины и другие нагревательные приборы, чтобы прогреть жилище: на Крымском полуострове очень прохладная погода, а все из-за влияния Скандинавского антициклона.

Где в Симферополе не будет электричества в понедельник, 22 апреля:

улица Генерала Телегина, 2, 3-7(нечет);

улица Индустриальная, 2-26 (чет), 1-35 (нечет);

улица Красного Креста, 4-8 (чет),1-7 (нечет);

улица Дзюбанова, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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