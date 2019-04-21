В Симферополе 22 апреля частично отключат свет на 4 улицах
В понедельник, 22 апреля, в столице Республики Крым на четырех улицах возникнут временные проблемы с электроснабжением.
«Крымэнерго» сообщает, что отключение энергии связаны с плановым ремонтом электрооборудования. По плану сотрудники компании прекратят подачу света в 8 утра, а к пяти вечера все встанет на круги своя: заработают стиралки, зажужжат дрели и снова начнут нагреваться утюги. Так же можно будет использовать различные электрокамины и другие нагревательные приборы, чтобы прогреть жилище: на Крымском полуострове очень прохладная погода, а все из-за влияния Скандинавского антициклона.
Где в Симферополе не будет электричества в понедельник, 22 апреля:
улица Генерала Телегина, 2, 3-7(нечет);
улица Индустриальная, 2-26 (чет), 1-35 (нечет);
улица Красного Креста, 4-8 (чет),1-7 (нечет);
улица Дзюбанова, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU