2019-04-24T13:42:10+03:00
Общество

Крымская энергосистема прошла испытания: Она готова работать в изолированном режиме

В этот период свет у потребителей не отключали
Александра КОРШУНОВА
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Испытания Крымской энергосистемы, которые прошли 23 и 24 апреля, показали, что она может работать в изолированном режиме при объектах собственной генерации - Таврической и Балаклавской ТЭС. Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», специалисты проверили генерирующее оборудование на специально смоделированных режимах.

Подготовка к испытаниям началась в 5.20 утра 23 апреля. С 9.57 и до 22.23 она работала отдельно от Единой энергетической системы России.

Работы завершились в 01.24 24 апреля, все запланированные энергетиками цели достигнуты.

Потребители Крыма в период проведения испытаний не погашались.

- Задача обеспечить энергетическую безопасность полуострова Крым выполнена. Республика Крым и Севастополь обеспечены электрической энергией в достаточном количестве, - резюмировали в пресс-службе предприятия.

Напомним, первые энергоблоки обеих ТЭС запустили 1 октября прошлого года. 18 марта с участием Владимира Путина были запущены вторые блоки электростанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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