В Севастополе на Пасху можно побывать на выставке в Херсонесе

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-25T10:20:09+03:00

Музей под открытым небом можно посетить в эти выходные. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Музей-заповедник будет работать все выходные

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«Херсонес Таврический» - знаменитый музей-заповедник, находящийся в Севастополе, планирует работать в эту субботу и воскресенье.

27 апреля

- с 08.00 до 17.00, все, как и в будничные дни

- с 17.00 до окончания Пасхальной службы – свободный вход через центральные ворота, западный вход будет закрыт

- с 18.00 до 22.00 – экскурсия для всех желающих «Херсонес и Христианство на протяжении веков»

- с 18.00 до 22. 30 – можно побывать на Византийской экспозиции, где заработает выставка «Византийский процессионный крест с образами святых воинов-мучеников»

- с 18.30 до 20.00 - лекции сотрудников музея-заповедника по истории Христианства

28 апреля

- с 08.00 до 18.00 - вход бесплатный, но допуск на территорию прекращается в 17.30

- с 11.00 до 14.00 - бесплатные мастер-классы в Византийском дворике

- в 12.00 - открытие выставки «Вдохновение Корсуни»

- с 14.00 до 16.00 - концерт музколлектива «Благовест» в Византийском дворике

ИСТОЧНИК KP.RU