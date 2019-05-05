В Крыму запущены прямые авиарейсы в Тюмень

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-05T09:45:54+03:00

Из аэропорта Симферополь в этом направлении уже вылетело первое воздушное судно

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Курортный сезон не за горами. И на полуострове возобновлено прямое авиасообщение между Симферополем и Тюменью.

- Первый в 2019 году регулярный рейс по этому маршруту вечером 4 мая выполнила авиакомпания «Ямал», - сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».

Ближе к завершению весны будет еще два рейса в эти северные широты.

- С 31 мая перелеты станут ежедневными. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100 и Airbus A320 и продлятся до 22 сентября, - отмечают в компании.

Планируется, что маршрут на Тюмень будут обслуживать всего три авиакомпании. Кроме «Ямала» в воздушных перевозках будут задействованы самолеты авиакомпании Redwings и Nordwind. Таким образом прямое авиационное сообщение между курортным югом и холодным севером продлится до 5 октября.

Совсем недавно новый терминал аэропорта "Симферополь" отметил годовщину своего открытия ярким, креативным шоу - прилетом инопланетян.

ИСТОЧНИК KP.RU