2019-05-07T18:11:53+03:00
Общество

В Севастополе строят с нарушениями жилой комплекс и гаражи

Прокуратура внесла директору ООО «Стройкомплект» представление
Галина КОВАЛЕНКО
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Севастопольская прокуратура нашла нарушения при строительстве комплекса многоквартирных жилых домов и гаражей по проспекту Победы, 29-В.

- В ходе проверки выявлены нарушения требований градостроительного законодательства и проектной документации, допущенные застройщиком ООО «Стройкомплект», - сообщает пресс-служба прокуратуры г. Севастополя.

Во-первых, строительно-монтажные работы на объекте начаты до того, как соответствующего извещения поступило в Управление госстроительного надзора и экспертизы города Севастополя.

Во-вторых, нарушены требований проектной документации по обустройству строительной площадки и освещению: нет щитов с противопожарным инвентарем, схемы движения транспорта на стройплощадке, не ограждена опасная зона по периметру котлована и т.д.

В итоге прокуратура Нахимовского района внесла директору ООО «Стройкомплект» представление.

Недавно, в этом же районе, по адресу проспект Победы, 2БВ, упала подпорная стена - вниз обвалилась стоянка с 4 легковушками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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