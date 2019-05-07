В Севастополе строят с нарушениями жилой комплекс и гаражи
Севастопольская прокуратура нашла нарушения при строительстве комплекса многоквартирных жилых домов и гаражей по проспекту Победы, 29-В.
- В ходе проверки выявлены нарушения требований градостроительного законодательства и проектной документации, допущенные застройщиком ООО «Стройкомплект», - сообщает пресс-служба прокуратуры г. Севастополя.
Во-первых, строительно-монтажные работы на объекте начаты до того, как соответствующего извещения поступило в Управление госстроительного надзора и экспертизы города Севастополя.
Во-вторых, нарушены требований проектной документации по обустройству строительной площадки и освещению: нет щитов с противопожарным инвентарем, схемы движения транспорта на стройплощадке, не ограждена опасная зона по периметру котлована и т.д.
В итоге прокуратура Нахимовского района внесла директору ООО «Стройкомплект» представление.
Недавно, в этом же районе, по адресу проспект Победы, 2БВ, упала подпорная стена - вниз обвалилась стоянка с 4 легковушками.
ИСТОЧНИК KP.RU