В Крыму 56 процентов водопроводов нуждается в замене

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-08T11:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Крым 792 водопроводов - это 14,1 тысяч километров сетей, из которых 56,2 процентов нуждается в ремонте.

- В 2018 году было заменено 73,9 км водопроводных сетей, - сообщает Крымстат.

Ведомство отмечает, что по данным за минувший год, в Республике Крым за сутки потребителям отпускалось 294,1 тысяч кубов воды, из них населению - 225,8 тысяч кубов.

По информации специалистов Крымстат из-за ржавых труб и частых аварий на водопроводах «неучтенный расход воды составил 48,1% от общего объема воды, поданной в сеть».

Плачевная ситуация не скоро изменится, если темпы ремонта не вырастут, потому что, в прошлом году заменили всего 73,9 километров водопроводных сетей, что составляет 0,5% от общей протяженности.

Напоминаем, что в Симферополе при ликвидации порыва произошла трагедия: погиб сотрудник ГУП «Вода Крыма».

ИСТОЧНИК KP.RU