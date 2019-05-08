2019-05-08T12:42:20+03:00
Общество

Крымские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов в Белогорском районе

Они стояли в доме, который охватило пламя
Александра КОРШУНОВА
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К счастью, ЧП удалось предотвратить. Фото: пресс-служба МЧС по Республике КрымК счастью, ЧП удалось предотвратить. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
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В Белогорском районе, в селе Курское, загорелся дом. На место происшествия выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Во время разведки пожарные обнаружили два газовых баллона.

- Во избежание угрозы взрыва спасатели немедленно их охладили, а затем вынесли их в безопасное место, - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов.

В течение получаса огонь удалось успешно локализовать без дальнейшего распространения, общая площадь пожара составил 16 квадратных метров.

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, в Ленинском районе, в поселке Щелкино при ремонте крыши взорвались газовые баллоны. Это произошло 12 января.

Выяснилось, в день взрыва трое рабочих ремонтировали кровлю. На момент пожара на крыше находились 18 баллонов, которые они сами подняли туда.

Кроме того, "КП" удалось пообщаться со спасателями, которые приехали на место и вытаскивали из огня газовые баллоны. Им удалось предотвратить ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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