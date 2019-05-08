Крымские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов в Белогорском районе
В Белогорском районе, в селе Курское, загорелся дом. На место происшествия выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.
Во время разведки пожарные обнаружили два газовых баллона.
- Во избежание угрозы взрыва спасатели немедленно их охладили, а затем вынесли их в безопасное место, - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов.
В течение получаса огонь удалось успешно локализовать без дальнейшего распространения, общая площадь пожара составил 16 квадратных метров.
К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, в Ленинском районе, в поселке Щелкино при ремонте крыши взорвались газовые баллоны. Это произошло 12 января.
Выяснилось, в день взрыва трое рабочих ремонтировали кровлю. На момент пожара на крыше находились 18 баллонов, которые они сами подняли туда.
Кроме того, "КП" удалось пообщаться со спасателями, которые приехали на место и вытаскивали из огня газовые баллоны. Им удалось предотвратить ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU