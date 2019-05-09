Тысячу георгиевских ленточек волонтеры раздали в аэропорту «Симферополь»
В симферопольском аэропорту волонтеры и ученики школы №2 раздали тысячу георгиевских ленточек. Их подарили пассажирам и гостям воздушной гавани крымской столицы.
Мероприятие прошло в рамках акции «Георгиевская ленточка», посвященной 74-й годовщине в Великой Отечественной войне.
Черно-оранжевые символы Победы вручали как в новом терминале аэропорта, так и на привокзальной площади.
- Чтобы раздать тысячу ленточек волонтерам понадобилось чуть больше часа, - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Кстати, с 8 по 12 мая аэропорт представляет для ветеранов войны, которые прилетели в Крым бесплатное такси в любой город Крыма. Также они вместе с сопровождающим могут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности.
Напомним, в аэропорту крымской столицы высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU