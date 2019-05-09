Тысячу георгиевских ленточек волонтеры раздали в аэропорту «Симферополь»

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-09T18:13:59+03:00

Ленточки раздали чуть больше, чем за час. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

В мероприятии приняли участие и школьники

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В симферопольском аэропорту волонтеры и ученики школы №2 раздали тысячу георгиевских ленточек. Их подарили пассажирам и гостям воздушной гавани крымской столицы.

Мероприятие прошло в рамках акции «Георгиевская ленточка», посвященной 74-й годовщине в Великой Отечественной войне.

Черно-оранжевые символы Победы вручали как в новом терминале аэропорта, так и на привокзальной площади.

- Чтобы раздать тысячу ленточек волонтерам понадобилось чуть больше часа, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Кстати, с 8 по 12 мая аэропорт представляет для ветеранов войны, которые прилетели в Крым бесплатное такси в любой город Крыма. Также они вместе с сопровождающим могут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности.

Напомним, в аэропорту крымской столицы высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU