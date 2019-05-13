2019-05-13T10:31:35+03:00
Туризм

Аксенов рассказал, когда из Крыма запустят международные авиарейсы

Инфраструктура воздушной гавани готова к их обслуживанию
Александра КОРШУНОВА
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Для этого авиакомпании должны подать заявкиДля этого авиакомпании должны подать заявкиФото: Александра КОРШУНОВА
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Сергей Аксенов рассказал, что международные авиарейсы из Крыма могут запустить в ближайшее время. Для этого авиакомпании должны подать заявки.

Но, по словам главы республики, их пока не поступало.

- Аэропорт готов к обслуживанию международных рейсов. Но их организацией занимаются авиакомпании. Пока наш аэропорт не получат заявок на осуществление таких рейсов. Как только они будут - международные рейсы откроют в кратчайшее время, - подчеркнул Аксенов, передают "Известия".

Напомним, 10 мая аэропорт "Симферополь" встретил миллионного пассажира. Счастливчиком стал дошколенок: четырехлетний Миша Носов, который вместе с семьей возвращался из Крыма в свой родной Екатеринбург.

Кстати, аэропорт «Симферополь» отмечает 1 год работы нового терминала. Он уже принял и отправил 18 805 рейсов - свыше пяти миллионов пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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