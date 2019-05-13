Аксенов рассказал, когда из Крыма запустят международные авиарейсы
Сергей Аксенов рассказал, что международные авиарейсы из Крыма могут запустить в ближайшее время. Для этого авиакомпании должны подать заявки.
Но, по словам главы республики, их пока не поступало.
- Аэропорт готов к обслуживанию международных рейсов. Но их организацией занимаются авиакомпании. Пока наш аэропорт не получат заявок на осуществление таких рейсов. Как только они будут - международные рейсы откроют в кратчайшее время, - подчеркнул Аксенов, передают "Известия".
Напомним, 10 мая аэропорт "Симферополь" встретил миллионного пассажира. Счастливчиком стал дошколенок: четырехлетний Миша Носов, который вместе с семьей возвращался из Крыма в свой родной Екатеринбург.
Кстати, аэропорт «Симферополь» отмечает 1 год работы нового терминала. Он уже принял и отправил 18 805 рейсов - свыше пяти миллионов пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU