В Крыму запустили прямое авиасообщение с Брянском

14 Май 15:27 2019-05-14T15:48:52+03:00

В этом году в Крыму ждут 7 миллионов отдыхающих. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Полеты по этому направлению будут выполняться два раза в неделю

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Впервые можно из Симферополя долететь до Брянска без пересадок.

- Прямое авиасообщение впервые открыто 14 мая, - сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь». - Первый самолет вылетел из Симферополя в Брянск сегодня, 14 мая.

Воздушные судна по этому направлению будут совершать полеты регулярно: два раза в неделю. Самолеты напрямую будут летать все лето вплоть до 26 сентября.

Время в пути составит всего 2 часа 25 минут.

Напоминаем, что 10 мая, международный аэропорт «Симферополь» встретил миллионного пассажира в этом году.

4-летний Михаил Носов с родными возвращался с отдых в Крыму к себе домой - в Екатеринбург. Юбилейный пассажир и его близкие получили подарки от аэропорта и авиакомпании, услугами которой они воспользовались.

ИСТОЧНИК KP.RU