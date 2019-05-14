В Крыму запустили прямое авиасообщение с Брянском
Впервые можно из Симферополя долететь до Брянска без пересадок.
- Прямое авиасообщение впервые открыто 14 мая, - сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь». - Первый самолет вылетел из Симферополя в Брянск сегодня, 14 мая.
Воздушные судна по этому направлению будут совершать полеты регулярно: два раза в неделю. Самолеты напрямую будут летать все лето вплоть до 26 сентября.
Время в пути составит всего 2 часа 25 минут.
Напоминаем, что 10 мая, международный аэропорт «Симферополь» встретил миллионного пассажира в этом году.
4-летний Михаил Носов с родными возвращался с отдых в Крыму к себе домой - в Екатеринбург. Юбилейный пассажир и его близкие получили подарки от аэропорта и авиакомпании, услугами которой они воспользовались.
ИСТОЧНИК KP.RU