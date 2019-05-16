2019-05-16T12:24:25+03:00
Общество

В Крыму у гражданина Украины нашли пистолет

Оружие выявили в пункте пропуска «Джанкой»
Галина КОВАЛЕНКО
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Пистолет нашли в машине. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РКПистолет нашли в машине. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК
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Крымские пограничники в машине 56-летнего гражданина Украины, ехавшего из города Днепр в город Судак, нашли травматический пистолет «Скат 1РК» калибром 9 мм и шесть патронов.

- Житель Днепропетровской области признался, что забыл выложить оружие из автомобиля перед поездкой в Крым, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Травматическое оружие с боеприпасами изъяли и отправили на экспертизу.

Турист из незалежной поехал дальше, по своему маршруту. Крымские пограничники напоминают, что по законам РФ нельзя перевозить через государственную границу никакое оружие и боеприпасы.

Недавно, на этом же пункте пропуска, у 45-летнего украинца нашли кортик, на который не было разрешительных документов. Также он не был указан в декларации. Холодное оружие изъяли для проведения криминалистической экспертизы. Также предстоит выяснить, имеет ли кортик или историческую ценность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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