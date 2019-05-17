В Крыму на «Тавриде» грузовик столкнулся с 3 легковушками
На трассе «Таврида» в районе села Горностаевка Ленинского района случилась смертельная авария, которая лишила жизни человека, сидевшего за рулем одного из автомобилей.
- Произошло столкновение трех легковых автомобилей - «УАЗ Патриот», «Renault Logan», «ВАЗ-21010» и одного грузового автомобиля «Volvo», - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
45-летнего водителя УАЗика отвезли в Керченскую городскую больницу с разными травмами.
- К сожалению, водитель автомобиля «Renault Logan» в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы, несовместимые с жизнью, - отметили в чрезвычайном ведомстве.
Больше в этой аварии нет пострадавших.
Также на «Тавриде» произошло еще одно смертельное ДТП: автомобиль марки "Daewoo Nubira" столкнулся с грузовиком "Freightliner". Эта авария унесла одну человеческую жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU