В Крыму на Ай-Петри получил травмы велосипедист

22 Май 10:10 2019-05-22T11:05:01+03:00

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Крымским спасателям сообщили, что на туристической тропе Шаан-Кая, в окрестностях плато Ай-Петри, мужчина упал с велосипеда, когда спускался вниз и получил серьезные травмы. Передвигаться самостоятельно отдыхающий был не в состоянии и ему нужна была помощь.

- Прибыв к указанному месту, спасатели обнаружили пострадавшего, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства уложили 45-летнего велосипедиста на специальные носилки. Затем они отнесли его в безопасное место. И затем мужчину передали на попечение медицинских работников.

В горной местности туристы нередко попадают в различные неприятные ситуации. Не так давно, с популярного горного маршрута в окрестностях Демерджи крымские спасатели эвакуировали отдыхающую. Женщине стало плохо с сердцем и ее затем передали "Скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU