Корабли из Севастополя учатся давать отпор подводным лодкам
Малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск» Черноморского флота оттачивают мастерство по обнаружению и уничтожению подводных лодок.
- Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» исполнял роль подлодки условного противника, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.
В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей совместно с морской авиацией ЧФ отработали поиск и слежение за подводной лодкой. Также прошли тренировки с применением торпедного оружия и бомбометания.
Военные моряки и летчики успешно справились с поставленными задачами.
Также на Крымском полуострове на полигоне Чауда проходит летная программа конкурса «Авиадартс-2019». В состязаниях участвуют экипажи Воздушно-космических сил, всех военных округов и Северного флота.
ИСТОЧНИК KP.RU