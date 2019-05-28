2019-05-28T10:22:41+03:00
Общество

Корабли из Севастополя учатся давать отпор подводным лодкам

Учение проходят на полигоне в Черном море
Галина КОВАЛЕНКО
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Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» исполнял роль подлодки условного противника. Фото: пресс-служба Черноморского флотаЭкипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» исполнял роль подлодки условного противника. Фото: пресс-служба Черноморского флота
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Малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск» Черноморского флота оттачивают мастерство по обнаружению и уничтожению подводных лодок.

- Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» исполнял роль подлодки условного противника, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей совместно с морской авиацией ЧФ отработали поиск и слежение за подводной лодкой. Также прошли тренировки с применением торпедного оружия и бомбометания.

Военные моряки и летчики успешно справились с поставленными задачами.

Также на Крымском полуострове на полигоне Чауда проходит летная программа конкурса «Авиадартс-2019». В состязаниях участвуют экипажи Воздушно-космических сил, всех военных округов и Северного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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