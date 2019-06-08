В Севастополе дождь затопил машины на штрафплощадке

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-08T14:42:58+03:00

Автомобили «залило» почти по крышу [фото]

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Аномальный дождь, который прошел в Севастополе 7 июня, затопил одну из штрафплощадок. На ней в этот момент находилось больше 20 автомобилей.

Как сообщил в соцсетях житель города, на этом участке стоят эвакуированные автомобили.

Как будут возмещать водителям убытки, пока неизвестно. Фото: Алексей Степанов

- Стоянка "эвакуированных" авто. Кто возместит ущерб за такое "хранение"? Еще и выставят счета, - написал Алексей.

А в это время сотрудники МЧС спасают от обвала гаражные кооперативы «Вымпел- 1» и «Вымпел 2».

Из-за осадков там начался обвал грунта со склона. В зону чрезвычайной ситуации попали 417 гаражей, 37 из них находятся под угрозой обрушения, 2 – в аварийном состоянии.

Всего для ликвидации последствий непогоды привлекли 98 человек и 29 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU