2019-06-08T14:42:58+03:00
Происшествия

В Севастополе дождь затопил машины на штрафплощадке

Автомобили «залило» почти по крышу [фото]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Непогода пришла на полуостров 7 июня. Фото: Алексей СтепановНепогода пришла на полуостров 7 июня. Фото: Алексей Степанов
Изменить размер текста:

Аномальный дождь, который прошел в Севастополе 7 июня, затопил одну из штрафплощадок. На ней в этот момент находилось больше 20 автомобилей.

Как сообщил в соцсетях житель города, на этом участке стоят эвакуированные автомобили.

Как будут возмещать водителям убытки, пока неизвестно. Фото: Алексей Степанов

Как будут возмещать водителям убытки, пока неизвестно. Фото: Алексей Степанов

- Стоянка "эвакуированных" авто. Кто возместит ущерб за такое "хранение"? Еще и выставят счета, - написал Алексей.

А в это время сотрудники МЧС спасают от обвала гаражные кооперативы «Вымпел- 1» и «Вымпел 2».

Из-за осадков там начался обвал грунта со склона. В зону чрезвычайной ситуации попали 417 гаражей, 37 из них находятся под угрозой обрушения, 2 – в аварийном состоянии.

Всего для ликвидации последствий непогоды привлекли 98 человек и 29 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: В Севастополе спасатели продолжают устранять последствия непогоды
Севастопольские аграрии не пострадали от града
На ПМЭФ-2019 показывают Крымский мост в формате 360 градусов
Переменная облачность и дожди: Прогноз погоды в Крыму на 8 июня
Вот это мужики! Двое мужчин на руках перенесли бабулю через потоки воды после сильного ливня в Севастополе
К местным парламентским выборам в Крыму закупят 200 "электронных урн"
На дороге Ялта-Гончарное произошел обвал горной породы
Студент Крымского Федерального университета установил мировой рекорд
Центр Ялты затопило из-за сильного ливня
В Крыму стартовала избирательная кампания в парламент республики
В Крыму выявили новый вид опасной саранчи
В национальном рейтинге инвестклимата Крым поднялся на 16 позиций
МЧС: В Крыму из-за непогоды ЧП не произошло
Сильный ливень заблокировал работу автовокзала в Севастополе
Куда в Симферополе можно сдать использованные батарейки
На тропе Голицына в Крыму мужчине стало плохо с сердцем
На «Тавриде» столкнулись пять автомобилей: Один человек пострадал
Расширенная сельхозярмарка пройдет в Симферополе 8 июня
Бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина увезли в больницу из СИЗО
В Севастополе 11 и 12 июня ограничат движение транспорта
Бомбы - на мишени: На востоке Крыма проходят учения морской авиации
МВД Крыма проводит проверку по факту пропажи саженцев из Гагаринского парка
В Крыму почти 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий пострадали от града
В Гагаринском парке Симферополя украли целую рощу деревьев
В Симферополе внук потратил все около 70 тысяч накоплений пенсионерки на наркотики
Украинец хотел провезти в Крым 35 килограмм нелегальной косметики
В Симферопольском водохранилище нашли труп мужчины