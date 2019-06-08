В Севастополе дождь затопил машины на штрафплощадке
Аномальный дождь, который прошел в Севастополе 7 июня, затопил одну из штрафплощадок. На ней в этот момент находилось больше 20 автомобилей.
Как сообщил в соцсетях житель города, на этом участке стоят эвакуированные автомобили.
Как будут возмещать водителям убытки, пока неизвестно. Фото: Алексей Степанов
- Стоянка "эвакуированных" авто. Кто возместит ущерб за такое "хранение"? Еще и выставят счета, - написал Алексей.
А в это время сотрудники МЧС спасают от обвала гаражные кооперативы «Вымпел- 1» и «Вымпел 2».
Из-за осадков там начался обвал грунта со склона. В зону чрезвычайной ситуации попали 417 гаражей, 37 из них находятся под угрозой обрушения, 2 – в аварийном состоянии.
Всего для ликвидации последствий непогоды привлекли 98 человек и 29 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU