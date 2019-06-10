Пострадавшие от непогоды в Севастополе жители получат компенсацию

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-10T09:35:42+03:00

Семьям выделят по 300 тысяч рублей на ремонт квартир

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В правительстве Севастополя рассказали, что большинство территорий города, которые пострадали от непогоды, приведут в порядок в ближайшее время.

Сейчас уже восстанавливают дороги, прочищают ливневую канализацию, начинается ремонт подъездов и кровель.

Проблемным участком остается улица Котовского, на участке полностью прекращено движение транспорта. Также есть просадки асфальта по улице Адмирала Фадеева. Кроме того, произошло обрушение подпорной стены на улице Луначарского.

- В сложной ситуации оказались жители домов №№35-37 по улице Портовой. В их дворах, расположенных в низине, до сих пор стоит вода, оказались подтоплены квартиры на 1-х этажах. Пострадавшим семьям будет выделено 300 тысяч рублей на ремонт квартир, - сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме того, в школе №39 ущерб от стихии составил 10 миллионов рублей.

- В ближайшее время будут прочищены водоотводы, приведено в порядок асфальтовое покрытие. Будет произведена оценка нанесенного ущерба, средства на восстановительные работы выделят, - отметил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Также окажут помощь и в восстановлении гаражного кооператива. Там разрушены два гаража и еще около 40 находятся в аварийном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU