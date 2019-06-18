В Севастополе спасли от пожара жилые дома

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-18T16:46:02+03:00

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю

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Сегодня, 18 июня в 11.50 спасателям Севастополя сообщили, что в Балаклаве, рядом с домом № 26 по улице Жукова полыхает сухая трава.

На место пожара тут же выехали 4 машины и 15 человек личного состава.

- Площадь пожара составила 60 м², - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по склону и мог запросто перекинуться на жилые дома, находящиеся вблизи.

- Благодаря четким и слаженным действиям спасателей пожар на площади 0,4 гектара был локализован, - отметили в ведомстве.

В Балаклаве потушили пожар.Огонь едва не перекинулся на жилые дома. Видео: ГУ МЧС России по Севастополю

Беды удалось избежать.

На Крымском полуострове с наступлением жары стали чаще происходить пожары. Работы спасателей выше крыши! Только в Республике Крым за выходные зафиксировано 59 возгораний. Чаще всего ЧП случаются в Керчи и ее окрестностях.

ИСТОЧНИК KP.RU