Следком РФ возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего спортсмена в Крыму
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего биатлониста в Крыму.
Статья К РФ - «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Как сообщает следствие, это произошло 15 июня в районе села Рыбачье, в районе Алушты.
Там во время тренировки скончался 17-летний биатлонист Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Артемий Хасанкаев.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. «Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
В некоторых СМИ высказывается версия, что причиной смерти Хасанкаева могла быть остановка сердца. Однако официальных заключений пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU