Следком РФ возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего спортсмена в Крыму

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-18T17:49:44+03:00

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего биатлониста в Крыму.

Статья К РФ - «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как сообщает следствие, это произошло 15 июня в районе села Рыбачье, в районе Алушты.

Там во время тренировки скончался 17-летний биатлонист Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Артемий Хасанкаев.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. «Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

В некоторых СМИ высказывается версия, что причиной смерти Хасанкаева могла быть остановка сердца. Однако официальных заключений пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU