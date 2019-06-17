Проблемы с сердцем? Следственный комитет выясняет причину смерти 17-летнего биатлониста в Крыму

«ОДЕТ В БЕЛУЮ МАЙКУ, С СОБОЙ - ПАЛКИ ДЛЯ ХОДЬБЫ»

Двенадцать молодых биатлонистов из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта приехали на сборы в Крым, остановились в поселке Рыбачье. Райский уголок: горы, море… Но домой оттуда вернутся только одиннадцать: 17-летний Артемий Хасанкаев умер во время тренировки.

Трагедия случилась через два дня после заезда. Утром ребята отправились на тренировку, как ни в чем не бывало. Погодка хорошая, почему бы не пробежаться по живописным горам…

- А где Тема? – воскликнул кто-то, когда группа вернулась в пансионат.

Хасанкаев пропал.

На помощь позвали МЧС. Вызов спасатели получили примерно в 16.30 – и сразу выдвинулись на поиски. Разыскивали биатлониста не только сотрудники МЧС, но и полицейские, а также волонтеры. Водолазы осматривали прибрежную зону, в лесу работали кинологи с четырьмя служебными собаками.

- Был одет в белую майку, черные тренировочные шорты, серые кроссовки, черную шапку. С собой - желтые палки для ходьбы, - гласит ориентировка на форуме Liza Alert.

Эту фотографию Артемия разместили на ориентировке волонтеры Liza Alert

На фото – совсем молодой светловолосый парнишка. Его лицо освещает улыбка, какую можно увидеть только у юных – когда в твоей жизни все хорошо, а впереди – еще лучше. И ты смотришь вдаль без страха, без сожаления, а с вдохновением.

Хасанкаева искали дотемна, однако безуспешно. Утром 16 июня поиски возобновили – и на этот раз операция увенчалась «успехом», хотя вряд ли так можно сказать: мертвого Артемия нашли в стороне от маршрута пробежки биатлонистов.

- В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено, - сообщили в Следственном комитете.

По факту смерти несовершеннолетнего СКР проводит проверку. Следователи уже осмотрели его комнату в пансионате, а также маршрут, по которому двигались юные спортсмены, опросили тренера, членов команды, работников пансионата.

Фото: Instagram / Артемий Хасанкаев

«БИАТЛОН – ДЛЯ САМЫХ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ. А ТЕМА БЫЛ ИМЕННО ТАКОЙ»

Родные и близкие Артемия пребывают в шоке: молодой, подающий большие надежды спортсмен – и вдруг ушел из жизни!

- Он был очень отзывчивый. Был для меня примером, - признался «Комсомольской правде - Крым» друг погибшего Сергей Неволайнен. - У него получалось и отменно бегать на соревнованиях, и тренироваться, и также готовиться к экзаменам. Я очень любил своего друга за его чувство юмора, я мог на него положиться всегда, в любой момент позвонить – поддержит!..

- Почему Артемий выбрал именно биатлон?

- Биатлон очень азартный и интересный, не многим подходит. Только самым целеустремленным. А Тема – точно такой! Был. Это ужасно, почему жизнь забирает лучших? Помним. Любим. Скорбим. Не могу поверить…

Спортом Хасанкаев занимался с раннего детства, в спортшколе олимпийского резерва учился с 2011 года. В этом году выполнил норматив мастера спорта России, ждали только подтверждения о присвоении.

- В сезоне 2018-2019 Артемий стал трехкратным победителем первенства России по биатлону среди юношей старшей возрастной группы. По итогам отборочных соревнований был включен в состав сборной команды России и принял участие в юношеском первенстве мира 2019 года, где Артемий во всех гонках становился лучшим среди спортсменов сборной России. По итогам сезона 2018/2019 он занял 3 место в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России, - рассказывают о парне в его спортшколе.

Фото: Instagram / Артемий Хасанкаев

При этом он умудрялся еще и неплохо учиться.

- Артемий мой ученик… был, - рассказала «КП-Крым» его преподаватель математики Екатерина Каирова. – Поначалу все по сборам да соревнованиям, учебу запустил. Но вот после лета 2018-го его как будто переклинило! Столько заниматься стал! Приезжал со сборов – и решал все! Все долги подчистил, удивил очень, правда! Подходил, спрашивал, как решать… Как-то и сдружились.

Я своих учеников, пока они мои школьники, в соцсетях не добавляю в друзья. Принцип. Он все ждал, когда сдаст экзамен по математике. Говорил, что это будет особенный день, когда я в друзьях буду. Жалел, что поздно осознал важность учебы... а потом экзамен написал! Да еще как! На 68 баллов! Восторг! Умница! Столько всего сам выучил! Очень добрый, толковый парень. Поверить не могу… не хочу… что его нет больше.

«Устал сильно. Очень тяжелый год. И на учебе продержаться надо, и в спорте», - написал преподавателю Артемий 5 июня – за 10 дней до смерти.

Некоторые СМИ высказали версию, что причиной смерти Хасанкаева могла быть остановка сердца. Однако официальных заключений пока нет, назначена судебная медицинская экспертиза.

Фото: Instagram / Артемий Хасанкаев

КОМПЕТЕНТНО

Ирина КОВАЛЬСКАЯ, спортивный врач, старший преподаватель факультета физической культуры и спорта КФУ:

- Они приехали из другого региона, нужна акклиматизация. В Мурманске не так жарко сейчас, и когда люди резко перемещаются в Крым, то одного-двух дней не достаточно, чтобы организм привык. А спортсмен акклиматизируется даже дольше, чем обычный человек, у него сердечно-сосудистая система работает в другом чуть-чуть режиме.

К тому же, Рыбачье – это у нас горы, и достаточно крутые. К горам тоже надо постепенно привыкать, там хоть и малые высоты, но все же – недостаток кислорода. Около моря, конечно, чуть свежее, там бриз морской, но тут снова сложность: если повышенная влажность и жарко – это организм тяжело переносит. Чем выше, жарче, да еще влажность – тем сложнее.

Время, нужное для акклиматизации, определяется индивидуально, но не меньше 4-5 дней. Если регионы находятся на одной широте, то и трех дней может хватить, но здесь – ребята с севера приехали. Также время на адаптацию зависит от тренировочного этапа спортсмена – перед или после соревнований. Если был достаточно высокий уровень нагрузки до этого, и после переезда перестройка организма гораздо дольше идет, чем в обычном тренировочном режиме. Трудности могут быть, если были какие-то проблемы до этого с сердечно-сосудистой системой, даже если было просто переутомление. Нюансов много мелких.

В Крыму летом тренировка на выносливость должна проходить или утром (до 10 утра, не позднее!), или вечером, после 17 часов. И нужно учитывать биоритмы спортсмена: если по утрам у человека организм спит, и вдруг ему дают большую нагрузку, системы функционируют вразнобой, это может создавать спазм сосудов, они не раскрываются.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Алексей:

- У нас система подготовки лыжников не ахти. Мне тоже сердце посадили в свое время жуткими нагрузками. В Норвегии молодежь до 16-ти лет не нагружают так. В итоге все выглядит так, что в юниорах наши уже прокачаны, а к взрослым - уже ушатанные спортсмены.

Николай:

- Сильная жара, большая нагрузка, кровь загустевает. Вполне реально, что могла произойти трагедия - сердечная недостаточность, никто вовремя не оказал помощь. Очень жаль молодого парня. Жить бы еще да жить, соболезную.

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