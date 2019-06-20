Следком начал проверку по факту возвращения воздушного судна в аэропорт "Симферополь"

СЕГОДНЯ 21:17 2019-06-20T21:19:11+03:00

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В Крыму следственный отдел на транспорте начал процессуальную проверку по факту возвращения воздушного судна в аэропорт "Симферополь".

Самолет следовал рейсом "Симферополь-Санкт-Петербург".

- Посадка прошла спокойно, согласно нормативам, никто не пострадал, у самолета повреждений нет, - сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Сейчас выполняются следственные действия и все мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств и причин произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 20 июня, самолет, следовавший рейсом вернулся в аэропорт крымской столицы практически сразу после взлета. Это произошло из-за технических неисправностей судна. Посадка прошла в штатном режиме.

Пассажиры уже отправились в Санкт-Петербург резервным рейсом.

Во время ожидания в аэропорту им предоставляли напитки и питание.

ИСТОЧНИК KP.RU