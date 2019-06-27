2019-06-27T08:48:25+03:00
Происшествия

Керченских чиновников подозревают в причинении ущерба на 1,6 миллионов рублей

Они незаконно оплатили документы для рекультивации свалки
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымская прокуратура стала инициатором возбуждения уголовного дела о незаконном использовании денег для рекультивации полигона ТБО в Керчи.

- Администрацией города Керчи незаконно произведена оплата стоимости проектно-изыскательских работ на объекте, которые выполнены не в полном объеме, чем причинен ущерб в размере 1,6 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела за превышение полномочий.

По части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса РФ виновникам грозит до четырех лет лишения свободы.

Сейчас по такой же статье заведено уголовное дело на главу администрации Евпатории Андрея Филонова. Суд руководителя города взял под стражу и сейчас Филонов находится в СИЗО. В камере он сидит с начала апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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