В Крыму сгорел «УАЗ Патриот»: Пожар случился из-за коптильни
В крымское МСЧ поступило сообщение о пожаре в пгт Приморский, округ Феодосия
- По прибытии, пожарные выяснили, что горит сухая растительность, огонь перешел на две хозяйственные постройки, а также на автомобиль «УАЗ Патриот», - сообщает пресс-служба МЧС РК.
Мало того, огонь мог в любой момент перейти на соседние строения и второй автомобиль, находившейся рядом.
Пожарные сработали четко и удалось избежать дальнейшего распространения огня.
- По предварительной версии, к пожару привело несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании коптильни, - отметили в ведомстве
В Евпатории сгорела дотла "Таврия", припаркованная возле многоэтажного дома. Пожар случился ночью, поэтому, когда машина взорвалась, то обитатели близлежащих домов проснулись и были испуганы. По предварительным данным никто не пострадал. Все обошлось без человеческих жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU