2019-07-07T10:01:15+03:00
Происшествия

В Крыму сгорел «УАЗ Патриот»: Пожар случился из-за коптильни

Сначала заполыхала сухая трава, а потом постройки и машина
Галина КОВАЛЕНКО
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Машина сильно пострадала от огня. Фото: МЧС РКМашина сильно пострадала от огня. Фото: МЧС РК
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В крымское МСЧ поступило сообщение о пожаре в пгт Приморский, округ Феодосия

- По прибытии, пожарные выяснили, что горит сухая растительность, огонь перешел на две хозяйственные постройки, а также на автомобиль «УАЗ Патриот», - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Мало того, огонь мог в любой момент перейти на соседние строения и второй автомобиль, находившейся рядом.

Пожарные сработали четко и удалось избежать дальнейшего распространения огня.

- По предварительной версии, к пожару привело несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании коптильни, - отметили в ведомстве

В Евпатории сгорела дотла "Таврия", припаркованная возле многоэтажного дома. Пожар случился ночью, поэтому, когда машина взорвалась, то обитатели близлежащих домов проснулись и были испуганы. По предварительным данным никто не пострадал. Все обошлось без человеческих жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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