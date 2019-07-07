Крымская прокуратура требует привести в порядок памятники героям Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-07T15:34:41+03:00

В памятникам нужно относиться бережно и с уважением. Фото: архив

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В Крыму Прокуратура Советского района выяснила, что не всегда к объектам культурного наследия, связанным с событиями Великой Отечественной войны относятся с должным уважением.

- В состоянии разрушения находятся три братские могилы, два памятных знака в честь воинов - односельчан и могила партизана Ивана Семеновича Шакина в поселках Черноземное, Дмитровка, Урожайное, Чапаевка и Пруды, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Поэтому прокуратура внесла представления в адрес руководителей этих сельских поселений.

Но те не отреагировали, ничего не изменилось, и прокурор предъявил исковые заявления в суд об обязании организовать их надлежащее содержание.

В Севастополе и вовсе произошло кощунство: танк-памятник, который установлен на братской могиле 24 солдат, превратили в место для распития спиртных напитков. Очевидцы выложили фото в соцсети и пользователи были возмущены таким отношением.

ИСТОЧНИК KP.RU