Скандал в Севастополе: Компания отдыхающих выпивала на памятнике у братской могилы

На крыше башни легендарного танка Т-34 стоят бутылки, деловито разложена закуска, а рядом на корпусе, на лобовой плите стоят двое мужчин и столько же детей – такую неприглядную картину представил снимок, который недавно появился в соцсетях.

- Мало того, что пьют на памятнике (там бутылка коньяка), так еще и с детьми, - автор фотографии, извинившись за неважное качество снимка, сделанного в вечернее время, грустно добавил: - А потом жалуются, что поколение неудачное...

На фото танк Т-34, установленный на Красной горке над братской могилой, в которой покоятся танкисты 85-го танкового полка, погибшие при освобождении Севастополя.

Такое кощунство возмутило пользователей соцсетей.

- Это довольно редкий пример памятника, сделанного из машины, погибшей в боях. Обычно на территории бывшего СССР для памятников танкистам Второй Мировой используют машины выпуска конца войны или вообще послевоенные, в основном, модификации Т-34-85, а это реальная боевая машина, в которой, возможно, погиб экипаж. Использовать такую машину как «поляну» для распития спиртного - верх неуважения к павшим за Родину солдатам, - считает Иван Костогрызов.

- Куда катится этот мир! Это недочеловеки! – возмущен Алексей Медведев.

- Есть специальная лестница перед танком, нет же, надо обязательно на танк залезть, - посетовала Аня Гуль.

- Автору нужно было подойти и согнать этих людей с памятника! – считает Алексей Сорокин. - Куда смотрит полиция?!

КОМПЕТЕНТНО

Сергей ЧЕННЫК, военный историк:

- Думаю, что это банальная глупость пары недоумков. Наверное, тут не столько политика, сколько провал системы патриотического воспитания и изучения отечественной истории вообще и истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, в частности. Не удивительно, зная, что в учебниках истории Республики Крым теме ВОВ отведено всего 6 часов. Мне по роду деятельности часто приходится сталкиваться со случаями абсолютного исторического невежества молодежи, чем, кстати, довольно профессионально пользуются наши заклятые «друзья». Лучший тому пример - популярность в нашем обществе сериала «Чернобыль» от компании НВО в котором у нас, по сути, украли подвиг. Если подобное отношение к сохранению исторической памяти, пропитанное насквозь формализмом, доверенное часто в руках случайных людей патриотическое воспитание будет сохранятся, подобные проявления, увы, могут повторяться. Поэтому в данном случае вопросы нужно задавать не полиции, а тем, в чьих руках воспитание будущего поколения. Да и отдельных представителей нынешнего тоже...

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