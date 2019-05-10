В Севастополе завели уголовное дело по осквернению монумента Великой Отечественной войны

В 35 километрах от города-героя Севастополя, в селе Орловка неизвестные порушили памятный знак, который установлен в честь героев Великой Отечественной войны. Преступление произошло накануне празднования Дня Победы.

- По факту вандализма, который произошел в селе Орловка где установлен памятный знак, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В этой статье идет речь о вандализме, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. – На сегодняшний день проводятся оперативные мероприятия на установление лица, совершившего данное преступление.

На фотографиях, появившихся в социальных сетях, видно, что преступники разбили две гранитные плиты, на которых начертаны имена героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Всего 63 славных героя, отдавших свои жизни за Победу в Великой Отечественной войне. Все воины родились в селе Орловка.

Вандалов, покусившихся на памятный знак, могут лишить приговорить к исправительным работам на срок до одного года, либо арестом до трех месяцев.

В самом начале 2019 года чрезвычайное происшествие случилось на Братском кладбище, которое находится на Северной стороне Севастополя.

Там неизвестные граждане взяли и тайно заменили старинное надгробие на могиле героя Крымской войны капитана 2-ого ранга Николая Костомарова, который прославился своими подвигами.

На месте успокоения отважного офицера кто-то демонтировал старую табличку и установил новую с текстом, который отличается от того, что был раньше.

Основная часть выбитого текста на новой табличке вроде как совпадает с оригиналом: «Капитан II-го ранга Николай Иванович Костомаров, 22.11.1826 – 09.04.1909. Командовал батареей своего имени впереди 4-ого бастиона…»

Но вот дополнительная приписка, смутила патриотов города-героя своей очевидной безграмотностью: «в память от благодарных потомков музея ЧФ». По этому инциденту севастопольская полиция тоже ведет расследование.

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