В Крыму всерьез займутся «нелегалами»
В Республике Крым грядут массовые проверки нестационарных торговых объектов.
ГТРК «Таврида» сообщает, что такое распоряжение отдал глава региона Сергей Аксенов.
- Необходимо провести тотальную проверку и выявить незаконность. Таких точек, я уверен, очень много, - заявил глава Республики Крым на заседании регионального Совета министров.
Главная цель таких рейдов – стабилизация экономического положения региона.
На полуострове идет кропотливая работа по выявлению нелегальных торговых точек крымских товаропроизводителей.
На Южном берегу Крыма, например, очистили от "шалманов" популярное туристическое место - плато Ай-Петри. Власти Ялты демонтировали и вывезли не только нелегальные торговые точки, но и технику, которая использовалась для незаконного ведения предпринимательской деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU