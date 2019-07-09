В Крыму всерьез займутся «нелегалами»

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-09T17:51:53+03:00

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В Республике Крым грядут массовые проверки нестационарных торговых объектов.

ГТРК «Таврида» сообщает, что такое распоряжение отдал глава региона Сергей Аксенов.

- Необходимо провести тотальную проверку и выявить незаконность. Таких точек, я уверен, очень много, - заявил глава Республики Крым на заседании регионального Совета министров.

Главная цель таких рейдов – стабилизация экономического положения региона.

На полуострове идет кропотливая работа по выявлению нелегальных торговых точек крымских товаропроизводителей.

На Южном берегу Крыма, например, очистили от "шалманов" популярное туристическое место - плато Ай-Петри. Власти Ялты демонтировали и вывезли не только нелегальные торговые точки, но и технику, которая использовалась для незаконного ведения предпринимательской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU