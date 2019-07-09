2019-07-09T19:46:59+03:00
Общество

Выпь влетела в аэропорт и ее контузило: В соцсети появилось видео из Крыма

Обитательницу болот поймали и отвезли в ближайший водоем [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Птицу заметили возле нового терминала. Фото: Александр Порядин/InstagramПтицу заметили возле нового терминала. Фото: Александр Порядин/Instagram
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- Птичка выпь влетела прямо в фасад аэропорта и ее контузило, - так подписал Александр Порядин видео, которое разместил на своей странице.

Происшествие произвело впечатление на пользователей соцсетей.

poriadin2316poriadin2316
Симферополь: птица влетела прямо в фасад аэровокзала
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Мнение было единодушным: - Птичку жалко!

Бедняжка сильно напугалась. Фото: Александр Порядин/Instagram

Бедняжка сильно напугалась. Фото: Александр Порядин/Instagram

- Бедняжка, она довольно сильно ударилась и потеряла сознание, - пишут очевидцы. - Когда пришла в себя, то начала бродить по территории аэропорта. Оперение у нее невзрачное (выпь – птица семейства цаплевых с маскировочной окраской болотного камыша. - От ред.), и выпь могла запросто попасть под колеса спецтранспорта, который обслуживает самолеты.

Все по словам свидетелей все обошлось: хеппи-энд. Выпь изловили и отвезли к воде поближе.

Обитательница болот и прудов осталось живой, а стекло в фасаде нового терминала тоже не пострадало.

Кстати, у выпи есть в Симферополе знаменитая родня - цапля Сима, которая живет в самом центре столицы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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