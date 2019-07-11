И снова авария: На трассе «Таврида» столкнулись две легковушки
На трассе «Таврида» в четверг, 11 июля, произошло уже больше трех аварий. И практически все из-за нарушения скоростного режима.
Так, на участке Горностаевка-Приморский это уже третье ДТП.
В этот раз там столкнулись две иномарки.
- Отпускники, соблюдайте дистанцию и скоростной режим на трассе «Таврида». Три ДТП на коротком участке Горностаевка - Приморский, - написал очевидец.
Кроме того, сегодня ночью в Ленинском районе Крыма легковушка влетела в грузовик. Один из водителей и два пассажира, один из которых ребенок, получили незначительные травмы. Их отвезли в больницу.
А еще одна авария буквально парализовала движение по трассе в Симферопольском районе. В пробке водители провели больше часа.
ИСТОЧНИК KP.RU