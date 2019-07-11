И снова авария: На трассе «Таврида» столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-11T15:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе «Таврида» в четверг, 11 июля, произошло уже больше трех аварий. И практически все из-за нарушения скоростного режима.

Так, на участке Горностаевка-Приморский это уже третье ДТП.

В этот раз там столкнулись две иномарки.

- Отпускники, соблюдайте дистанцию и скоростной режим на трассе «Таврида». Три ДТП на коротком участке Горностаевка - Приморский, - написал очевидец.

Кроме того, сегодня ночью в Ленинском районе Крыма легковушка влетела в грузовик. Один из водителей и два пассажира, один из которых ребенок, получили незначительные травмы. Их отвезли в больницу.

А еще одна авария буквально парализовала движение по трассе в Симферопольском районе. В пробке водители провели больше часа.

ИСТОЧНИК KP.RU