2019-07-26T09:56:45+03:00
Происшествия

На крымской "Тавриде" столкнулись авто из Волгограда и Великого Новгорода

Пострадало 5 человек, из них 3 детей [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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ДТП случилось днем. Фото:пресс-служба МЧС Республики Крым.ДТП случилось днем. Фото:пресс-служба МЧС Республики Крым.
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На трассе Таврида между селами Батальное и Приморское случилась авария.

Погиб человек, пострадали люди. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Погиб человек, пострадали люди. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

- Столкнулись автомобили «Citroen» и «Lifan», - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

На месте ДПТ работали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

На месте ДПТ работали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

В результате мощного удара получили травмы жители города Волгоград - водитель и пассажир иномарки «Citroen». В другой машине пострадали женщина и двое детей 16 и 4 лет, которые приехали из Великого Новгорода, а 49-летний водитель погиб на месте. Крымским спасателям прошлось доставать его тело из покореженного салона.

Пострадавших отправили на каретах «Скорой помощи» в местные больницы.

"Таврида" еще в стадии строительства, но аварии на ней случаются регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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