На крымской "Тавриде" столкнулись авто из Волгограда и Великого Новгорода
На трассе Таврида между селами Батальное и Приморское случилась авария.
Погиб человек, пострадали люди. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
- Столкнулись автомобили «Citroen» и «Lifan», - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
На месте ДПТ работали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
В результате мощного удара получили травмы жители города Волгоград - водитель и пассажир иномарки «Citroen». В другой машине пострадали женщина и двое детей 16 и 4 лет, которые приехали из Великого Новгорода, а 49-летний водитель погиб на месте. Крымским спасателям прошлось доставать его тело из покореженного салона.
Пострадавших отправили на каретах «Скорой помощи» в местные больницы.
"Таврида" еще в стадии строительства, но аварии на ней случаются регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU