На День ВМФ в Севастополь едут туристы со все России

СЕГОДНЯ 19:17 2019-07-26T19:24:16+03:00

Праздник каждый год собирает несколько тысяч человек

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Один из самых значимых праздников для города-героя Севастополя – это День военно-морского флота России.

Каждый год в конце июля в приморский город приезжают жители многих регионов страны.

- Мы гордимся своей страной, гордимся нашей армией. Рады, что у нас такая сила и мощь. Привезли детей специально издалека, чтобы напитать патриотизмом, - рассказала ForPost гостья из Алтайского края. - Севастополь — это тот город, который позволяет прочувствовать за короткое время героизм нашего народа.

Туристы не скупятся на эмоции и красивые слова в адрес города-героя Севастополя.

- Мы приехали специально с Дальнего Востока, чтобы увидеть, как отмечают праздник в Севастополе. Поездка обошлась не дорого, это стоило того, - считает мужчина.

День ВМФ будут отмечать в Севастополе 28 июля, а программу можно просмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU